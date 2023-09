Pulite la zucca e tagliatela a fette, cuocetele in forno a 170° per circa 20-30 minuti. Una volta cotta, schiacciatela ancora calda e aggiungete gli amaretti tritati. Unite anche la mostarda, il Parmigiano e la scorza di limone, la noce moscata, sale e pepe. Amalgamate il tutto, fino a ottenere un composto asciutto e compatto che riporrete in frigorifero per circa 8 ore. Per la pasta fresca versate la farina su una spianatoia, poi le uova leggermente sbattute e un pizzico di sale. Impastate bene il tutto, formate un panetto e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti, dopodiché stendete la pasta molto sottile. Dividete la sfoglia in quadrati di 5-6 cm di lato e farcite ciascuno con l'impasto, quindi, richiudete i tortelli ripiegandoli a metà e premete bene. Cuocete i tortelli in acqua salata per 1-2 minuti, poi scolateli direttamente nella padella dove avrete fatto sciogliere del burro; saltate brevemente il tutto e, prima di servire, completate con una manciata di Parmigiano Reggiano DOP.