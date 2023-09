Pulite la zucca e tagliatela a fette (ne serviranno circa 500 grammi), posizionatele su una placca rivestita con carta forno e cuocetele in forno a 180°C per 35 minuti. Una volta pronta, schiacciatela per ottenere una purea (in tutto circa 250 g che terrete da parte). Montate gli albumi a neve ferma e teneteli da parte. In un'altra ciotola versate il burro morbido insieme allo zucchero a velo e lavorate con le fruste elettriche, unite un tuorlo alla volta e lavorate il composto che dovrà risultare ben montato. Unite al composto i semi del mezzo baccello di vaniglia. Mescolate con le fruste e aggiungete la polpa di zucca, unite poi la fecola e mescolate con una spatola. Incorporate poi, poco per volta, gli albumi montati a neve: dovrete avere un composto soffice e areato. Rivestite una tortiera (da 24 cm) con carta forno e versate all'interno l'impasto ben livellato, cuocete in forno a 170°C per 35 minuti. Una volta pronta e raffreddata, spolverizzatela con zucchero a velo prima di servire.