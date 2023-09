Pulite gli acini di uva bianca e nera, metteteli a bagno in acqua fredda, poi asciugateli in un canovaccio. Dividete ogni acino a metà, eliminando i semini e metteteli in una ciotola, aggiungete il Marsala, mescolate e lasciate insaporire per circa 30 minuti. Montate 3 uova con 100 g di zucchero di canna e un pizzico di sale, il composto dovrà risultare liscio e spumoso. Incorporate, versandolo a filo, 100 g di burro fuso a bagnomaria e la farina setacciata con 1/2 bustina di lievito vanigliato. Lavorate l'impasto con le fruste elettriche per 5-6 minuti, poi aggiungete l'uva con il Marsala e mescolate bene. Imburrate i bordi e il fondo di uno stampo e spolverizzatelo con lo zucchero di canna rimasto (oppure foderate lo stampo con carta da forno bagnata e strizzata). Versate l'impasto della torta all'uva nello stampo e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° C per circa 45 minuti. Una volta sfornata, lasciate raffreddare la torta e, prima di servirla, decoratela con lo zucchero a velo.