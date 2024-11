SECONDI

Brasato al rosso Conero

INGREDIENTI E DOSI 800 g cappello del prete 2 cipolle 2 carote 2 coste di sedano 2 bacche di ginepro 1 cucchiaino pepe nero in grani 2 chiodi di garofano 1 mazzetto con timo, salvia, rosmarino, alloro 50 g burro. In una casseruola mettete la carne, le cipolle, le carote, le coste di sedano e il vino rosso (ne occorrerà una bottiglia). Aggiungete le spezie (chiuse in un sacchetto), la salvia, il rosmarino, timo e alloro. Lasciate marinare la carne per almeno otto ore; trascorso il tempo prendete la carne asciugatela e rosolatela in una casseruola con del burro. Unite ora tutta la marinata, comprese verdure e spezie e, a fuoco molto basso, cuocete per circa due ore e mezzo, avendo cura di girare la carne 2/3 volte senza forarla (per non farne uscire i succhi). Togliete il mazzetto di erbe aromatiche e le spezie avvolte nella garza, sgocciolate e poi frullate. Rimettetele in tegame con la carne, regolate di sale e pepe e rimettete sul fuoco basso per 7/8 minuti senza coperchio. Una volta cotta fate riposare la carne per alcuni minuti, dando così modo ai liquidi di ridistribuirsi nel pezzo di carne. Tagliate il vostro brasato al vino rosso del Conero a fette non troppo sottili e accompagnatelo con polenta o purè.

Oca arrosto

INGREDIENTI E DOSI 1 oca 2-3 cipolle grandi bianche 1 tazza di mollica di pane latte salvia rosmarino noce moscata olio q.b. sale q.b. pepe q.b. In una teglia foderata con l’apposita carta da forno disponete le cipolle, che avrete precedentemente tagliate a metà e cuocetele in forno caldo a 220° per circa un’ora; una volta cotte, sbucciatele e tritatele. Lasciate ammorbidire la mollica del pane in una ciotola di latte e preparate un trito con due o tre foglie di salvia e un rametto di rosmarino, aggiungete un pizzico di noce moscata, uno di sale e uno di pepe. Amalgamate il trito con la mollica sgocciolata e ben strizzata e le cipolle, a questo punto imbottite con questo composto il ventre dell’oca (vi consigliamo di farvela pulire dal vostro macellaio di fiducia). Legate il volatile con lo spago da cucina, adagiatelo in una teglia foderata con l’apposita carta (che avrete avuto cura di spennellare con dell’olio d'oliva) e cuocetelo in forno caldo a 200° per circa due ore. Una volta cotta, toglietela dal forno, eliminate il filo e tagliate l’oca in più pezzi, quindi, servitela irrorata con il suo sugo di cottura.

Stoccafisso accomodato

INGREDIENTI E DOSI 600 g stoccafisso 500 g patate 400 ml passata di pomodoro 100 g olive taggiasche 50 ml acqua 1 cipolla 1 carota 1 spicchio aglio 50 g pinoli prezzemolo olio extravergine d’oliva q.b. s-ale q.b. Prima di iniziare un consiglio: se per questa ricetta userete lo stoccafisso secco, mettetelo in ammollo in acqua fredda (in un contenitore coperto) per almeno tre giorni, cambiando l’acqua una volta al giorno. Se, invece, utilizzerete lo stoccafisso già ammollato vi basterà sciacquarlo e poi asciugarlo. E ora veniamo alla nostra ricetta: fate bollire dell'acqua e mettete a cuocere lo stoccafisso per 15 minuti a fuoco basso, una volta pronto, scolatelo e pulitelo dalla lisca e dalla pelle rompendolo a pezzi. Tritate la cipolla, l’ aglio e la carota e metteteli a rosolare in una pentola con due cucchiai di olio evo, quindi, aggiungete le patate tagliatele a quadretti, fatele rosolare poi aggiungete lo stoccafisso, l’acqua, la passata di pomodoro, i pinoli, le olive taggiasche e mescolate. Fate cuocere lo stoccafisso accomodato a fiamma bassa per circa 40 minuti, fino a che le patate saranno cotte. Aggiustate di sale, aggiungete il pepe, mescolate e servite con prezzemolo tritato fresco.