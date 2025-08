Netanyahu annuncia di voler occupare Gaza e il capo dell’Idf riduce i militari: scontro ai vertici di Israele

Roma, 5 agosto 2025 – A meno di 24 ore dall’annuncio choc dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Occuperemo la Striscia di Gaza” (che secondo i media avrebbe il via libera di Trump), l'Idf risponde con la cancellazione dello stato d'emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, che prevedeva l'estensione obbligatoria di altri 4 mesi del servizio di riserva per i soldati di leva regolare. Alleggerimenti che porteranno a una riduzione dell'esercito regolare già nelle prossime settimane. Lo riferisce Ynet, spiegando che l'esercito ha diffuso l'annuncio dopo che dall'entourage di Netanyahu era emersa una dura presa di posizione rispetto al capo di stato maggiore Eyal Zamir: se non gli va bene l'occupazione di tutta Gaza, “che si dimetta”. La decisione dell’Idf arriva dopo le recenti critiche sull'estremo carico di lavoro dei soldati e sullo sfondo di un'ondata di suicidi tra i militari in servizio regolare e tra i riservisti. Ma c’è la preoccupazione che la frattura tra Netanyahu e Zamir possa indebolire Israele a vantaggio di Hamas. Tanto che il leader dell'opposizione israeliana, Tommy Lapid ha commentato: “Le divergenze fra Primo ministro e capo di stato maggiore devono rimanere a porte chiuse”.

Aiuti lanciati su Gaza e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu