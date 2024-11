Per chi ha già dimostrato il meglio di sè ai fornelli, cucinando prelibati primi piatti e vuole continuare a stupire i propri commensali con dei secondi davvero appetitosi, può cimentarsi preparando dei veri e propri capisaldi della tradizione come: la golosa Salama da sugo con purè di patate, piatto tipico della cucina ferrarese, o il cappone in umido e financo il bollito rigorosamente accompagnato dalla sua salsa verde. Questi sono solo alcuni esempi di secondi piatti tipici che si possono trovare sulle tavole italiane durante il periodo delle festività, vi va di provarli con noi?

SECONDI

Salama da sugo con purè di patate

INGREDIENTI E DOSI 1 kg circa di Salama da Sugo 1 kg di patate bianche 80 gr di burro 300 ml di latte noce moscata sale q.b. Riempite d'acqua un capiente tegame e metteteci la salama da sugo, avvolta in un canovaccio adatto alla cottura; fatela riposare una nottata, poi cuocetela a fuoco basso per circa 5 ore. Una volta cotta tagliate la parte superiore e usate un cucchiaio per servire il ripieno della salama da sugo sopra il purè. Per preparare il purè utilizzate il tempo di attesa per la lessatura della salama da sugo: prendete le patate bianche, lavatele e versatele all’intero di una grossa pentola con tutta la buccia. Fatele lessare in acqua bollente per circa 45 minuti e, quando saranno ancora abbastanza calde, spellatele e schiacciatele. Mettete le patate in una padella con un po’ di burro e sale, aggiungete il latte caldo e mescolate per farlo incorporare nel purè. Quando risulterà ben omogeneo e gonfio, sarà pronto. Spegnete e aggiungete una buona grattata di noce moscata. Distribuite il purè sui vari piatti, su cui andrete a posare una buona dose di ripieno di salama da sugo e servito ben caldo.

Cappone in umido

INGREDIENTI E DOSI 500 g cappone (gallo castrato) 200 g cipollina borettana 50 g lardo 30 g burro 20 g funghi secchi 2 carote 1 sedano cuore 2 foglie alloro 1 rametto rosmarino 1 cucchiaio farina 2 bicchieri vino rosso 1 bicchiere marsala 1 bicchierino rhum 2 dl brodo vegetale olio extravergine d’oliva q.b. pepe q.b. Fate sciogliere 10 g di burro nella casseruola con un cucchiaio di olio evo, unite il cappone in pezzi e fateli rosolare. Toglieteli dal recipiente, mettete nel fondo di cottura 50 g di lardo a dadini e, dopo due minuti, due spicchi di aglio. Fate soffriggere, aggiungete di nuovo la carne, due foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Cuocete il cappone con due bicchieri di vino rosso, un bicchiere di Marsala, un bicchierino di rum, sale e pepe, per almeno due ore e mezza, girandolo di tanto in tanto e bagnandolo con due dl di brodo vegetale. Aggiungete 20 g di funghi secchi in una ciotola con acqua tiepida e lasciateli ammorbidire per almeno 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, aggiungete al cappone i funghi, 200 g di cipolline, due carote e il sedano, cuocete per altri 30 minuti. Poi frullate ilfondo di cottura, incorporate il burro con un cucchiaio di farina e cuocete mescolando per 5 minuti, fino a farlo addensare. Versate la salsa sopra il cappone e servite ben caldo.

Bollito con salsa verde

INGREDIENTI E DOSI 1 kg di carne di manzo per bollito 1 carota 1 cipolla 1 gambo di sedano alloro timo sale pepe nero in grani Per la salsa verde 120 g di prezzemolo 1 uovo 20 g di capperi sotto sale 2 filetti di acciughe sott'olio 1 limone bio 1.6 dl di olio evo Sale q.b. Pulite la cipolla, la carota e il sedano e metteteli in una pentola con abbondante acqua salata, assieme al timo e all'alloro. Quando l’acqua inizierà a bollire, inserite la carne; aggiungete, quindi, qualche grano di pepe, coprite con un coperchio e lasciate sobbollire a fiamma bassa per circa due ore. Mentre la carne cuoce, mettete l’uovo in acqua fredda e fatelo bollire per 8 minuti lasciandolo poi raffreddare in acqua fredda. Nel frattempo mondate il prezzemolo e lasciatene da parte alcune foglie; pulite le acciughe, togliendo le lische; lavate e strizzate metà dei capperi. Per la salsa verde, frullate bene tutti gli ingredienti assieme a un pizzico di sale, qualche goccia di limone e al tuorlo dell’uovo sodo; incorporate lentamente l’olio per ottenere un composto fluido, quindi lasciatela in frigo fino al momento di servire. Distribuite su ogni piatto qualche fetta di bollito, condite con la salsa e guarnite con qualche foglia di prezzemolo, sottili fette di limone e i capperi rimasti.