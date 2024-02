Cominciate dissolvendo il lievito in un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. Dopo un periodo di circa 10 minuti, aggiungete il lievito al resto degli ingredienti per ottenere un impasto uniforme e soffice. Lasciate che l’impasto lieviti in un posto caldo e secco per un periodo di 3-4 ore. Quando l’impasto avrà lievitato adeguatamente, stendetelo su una superficie di lavoro fino a raggiungere uno spessore di circa 1 cm. Usate un tagliapasta per formare delle ciambelle dall’impasto, e un tagliapasta più piccolo per fare un foro al centro di ogni ciambella. Continuate a formare ciambelle fino a esaurimento dell’impasto. Coprite le ciambelle con un tovagliolo pulito e lasciatele lievitare fino a quando non avranno raddoppiato il loro volume. A questo punto, friggete le ciambelle in olio di semi abbondante a una temperatura di 170°. Una volta fritte, rimuovi le ciambelline dall’olio con una schiumarola e lasciale asciugare su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Quando le ciambelline sono ancora tiepide, rotolale in un piatto pieno di zucchero, facendo attenzione a coprire bene entrambi i lati. Servi le ciambelline fritte ancora calde per un’esperienza gustativa ottimale. Sono perfette per la colazione, la merenda o come dolce dopo cena.