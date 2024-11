Frustingo

INGREDIENTI E DOSI 300 g di fichi secchi 100 g di uvetta 80 g di mandorle sbucciate 100 g di gherigli di noci 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 200 ml di mosto cotto 80 g di zucchero scorza grattugiata di 1arancia pangrattato 100 g di farina di mais 100 g di farina bianca 2 tazzine di caffè espresso 5 cucchiai di olio evo. Prendete i fichi secchi e, una volta privati del loro picciolo, tagliateli a pezzettini con un coltello, quindi, metteteli in una ciotola capiente e aggiungete le uvette, coprite il tutto con acqua tiepida, in modo da farli rinvenire e lasciateli in ammollo a riposare per circa 8 ore. Trascorso questo tempo mettete i fichi e le uvette, ben strizzati, in un'altra ciotola, aggiungete le due farine, la scorza di arancia grattugiata, il cacao, lo zucchero, le mandorle e le noci tritate molto grossolanamente (un consiglio: lasciatene qualcuna intera per la decorazione finale), infine, aggiungete il caffè, l’olio e il mosto cotto; una volta messi tutti gli ingredienti, iniziate a impastare, aggiungendo il pangrattato per dare la giusta consistenza. Ricoprite una teglia con un foglio di carta forno e versate l’impasto, livellandolo bene con una spatola e decorando la superficie con le noci e le mandorle lasciate intere. Cuocete a 180° per 40 minuti, fate raffreddare completamente prima di servire.

Pinoccata

INGREDIENTI E DOSI Per le Pinoccate bianche 500 g di zucchero semolato 100 g di glucosio 125 g di acqua 250 g di pinoli 1/2 limone olio di mandorle. Per le Pinoccate nere 500 g di zucchero semolato 100 g di glucosio 125 g di acqua olio di mandorle 250 g di pinoli 50 g di cacao amaro 1/2 busta di vanillina. Per la preparazione delle Pinoccate bianche: scaldate i pinoli per 5 minuti in forno caldo, senza farli colorire. Per lo sciroppo: versate in una casseruola lo zucchero, aggiungete l’acqua e il glucosio, mettete sul fuoco e portate a 121° di temperatura (per questa operazione utilizzate un termometro da cucina). A questo punto unite i pinoli e la buccia grattugiata di 1/2 limone. Amalgamate bene e versate il composto su della carta oleata, spennellata con l’olio di mandorle, aspettate che il tutto si raffreddi e tagliate il composto a losanghe. La preparazione delle Pinoccate nere è molto simile alla precedente, con una sola differenza: l'aggiunta del cacao amaro e delle mandorle. Mettete in una casseruola lo zucchero, l’acqua e il glucosio, fate cuocere a 121° di temperatura. A questo punto unite i pinoli, il cacao e la vanillina. Amalgamate bene e versate il composto sulla carta oleata, spennellata con l’olio di mandorle, aspettate che si raffreddi e tagliate il composto a losanghe.

Canestrelli

INGREDIENTI E DOSI 300 g difarina 00 200 g di fecoladi patate 300 g di burro 150 g di zuccheroa velo 1 Scorza di limone 6 tuorli sodi 1 baccellodi vaniglia.

Per prima cosa cuocete le uova per 8 minuti fino a farle diventare sode. Setacciate la farina, la fecola e lo zucchero a velo; grattugiate la scorza di limone non trattato e aggiungete i semini di una bacca di vaniglia; unite anche il burro freddo a pezzi e impastate il tutto. Aggiungete il tuorlo schiacciato delle uova e amalgamate gli ingredienti, quindi, trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e formate un panetto dalla consistenza morbida e liscia che andrà avvolto nella pellicola e lasciato in frigo per circa 1 ora. Passato questo tempo, stendete l’impasto in un disco di 1 cm di spessore e, con uno stampino per biscotti a forma di fiore, ricavate i biscotti (per il foro centrale utilizzate un coppapasta di 1 cm di diametro). Cuocete i Canestrelli su una leccarda foderata con carta forno, per 18 minuti a 170°; non dovranno scurirsi. Una volta cotti, sfornateli e lasciateli raffreddare completamente su una gratella, quindi spolverizzateli con zucchero a velo.