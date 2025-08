Tempesta Floris, raffiche di vento fino ai 180 km/h: danni ingenti in Scozia. Ora l’allerta si sposta in Scandinavia

Roma, 5 agosto 2025 – Raffiche di vento fino i 170 km orari sulle pendici delle Highlands: è l’incubo della tempesta Floris, che sta devastando il Nord Europa. Il suo passaggio nel nord del Regno Unito ha creato danni ingenti in Scozia con voli cancellati, circolazione ferroviaria in tilt e 50.000 case senza luce.

Ma l’inferno non è finito, l’allerta si sta diffondendo anche in Europa. Se in serata la morsa del vent dovrebbe allentarsi in Gran Bretagna, stando agli ultimi rilevamenti il ciclone si sta spostando in Scandinavia. Proprio in queste ore, la tempesta Floris starebbe interessando Svezia e Norvegia, dove sono stati registrati venti fino a 100 km/h.

Allerta in Scandinavia: Svezia e Norvegia nel ciclone

In Svezia sono circa 4.000 le famiglie rimaste senza elettricità nella zona Västra Götaland. Sono stati già cancellati diversi traghetti che collegano la Svezia alla Norvegia e alla Danimarca. Nel territorio norvegese, il maltempo ha causato incidenti stradali e la chiusura di diverse strade a causa degli alberi caduti che hanno invaso le carreggiate, rendendo molto rischioso guidare. Anche in Scandinavia, si sono registrati venti fino a 100 km/h.

Danni ingenti in Scozia

Risultano sospese molte linee ferroviarie in Scozia e cancellati 68 voli complessivamente nel Regno Unito, oltre ai disagi per gli automobilisti a fronte delle strade bloccate dagli alberi caduti e i ponti chiusi per i forti venti.

La rete elettrica scozzese (Ssen) ha definito Floris come "la tempesta estiva più dannosa degli ultimi tempi", con migliaia di proprietà colpite nelle regione scozzese delle Highlands, nel Moray e nell'Aberdeenshire. Per far fronte all'emergenza si è anche riunito il governo locale di Edimburgo.

Raffiche anche in Irlanda e Inghilterra

Ma non solo. Oltre alla Scozia – dove Floris è arrivato con tutta la sua violenza – venti fortissimi e piogge intense hanno colpito anche l’Irlanda del Nord e l’Inghilterra settentrionale. Come hanno sottolineato gli esperti, si è trattato di un evento atmosferico molto inusuale per il periodo dell'anno, in particolare per la sua forza: sono state registrate raffiche di vento intorno ai 145 km/h, con picchi che in alcune zone hanno superato i 170 km/h. Le onde sulla costa hanno raggiunto gli 8 metri di altezza.

Quando finirà la tempesta Floris?

Stando a quanto riferisce il sito di 3bMeteo, “col passare delle ore la tempesta Floris esaurirà gradualmente la sua potenza portando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche sulla Scandinavia”. Tuttavia, il vento continuerà a soffiare lungo la costa occidentale svedese, anche se in misura decisamente inferiore.