Prima di iniziare la preparazione del risotto, lavate con cura le foglie del radicchio rosso sotto l'acqua corrente, poi asciugatele molto bene, tagliatele quindi a listarelle. Fate sciogliere 20 g di burro in un tegame, unitevi lo scalogno tritato e lasciatelo stufare per qualche minuto insieme a un mestolo di brodo. Unite il riso e fatelo tostare nel condimento per un paio di minuti. Quando il riso è ben tostato irrorate con il vino e lasciate sfumare, aggiungete il radicchio e mescolate bene. Cuocete ora il risotto aggiungendo un mestolo di brodo alla volta, mano a mano che il precedente viene assorbito. Quando la cottura è quasi al termine e il riso al dente (ci vorranno circa 15 minuti) salate e spegnete il fuoco. Unite il burro rimasto, il parmigiano e una spolverata di pepe macinato. Mescolate bene e coprite il tegame, lasciate quindi mantecare il risotto per 2-3 minuti coperto. Suddividete il risotto al radicchio rosso di Treviso nei singoli piatti e servite ancora ben caldo.