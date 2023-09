Per preparare la pasta alla norcina mondate e tritate finemente la cipolla. Incidete leggermente la salsiccia e abbiate cura di eliminare il budello, quindi, spezzettatela grossolanamente con le mani. Versate un filo di olio in padella e aggiungete la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio, lasciate soffriggere a fuoco medio per circa 5 minuti. Aggiungete alla cipolla la salsiccia spezzettata e cuocete a fuoco moderato per ulteriori 5 minuti, sino a renderla ben dorata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in un tegame con abbondante acqua salata. Eliminate l'aglio e spegnete il fuoco, quindi, versate in padella la ricotta di pecora. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta e mescolate. Scolate la pasta al dente direttamente nella padella con il condimento e saltate a fuoco vivace per 2 minuti, affinché gli ingredienti si amalgamino. Terminate la preparazione con una spolverata di pepe e del pecorino, mescolate bene e servite: la pasta alla norcina va gustata calda sul momento.