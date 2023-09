Versate qualche cucchiaio d'olio extravergine di oliva in una capiente padella e aggiungete i due spicchi d'aglio privati della buccia e schiacciati. Appena l'aglio sarà dorato abbiate cura di eliminarlo e aggiungete i funghi porcini tagliati a listerelle, lasciateli cuocere per 10 minuti. Aggiungete il bicchiere di vino bianco e continuate la cottura per ulteriori 10 minuti e, comunque, fino a raggiungere la completa evaporazione del vino, quindi, aggiungete con moderazione il sale. Tagliate le fette di prosciutto crudo a quadretti e aggiungetele ai funghi assieme ai 50 g di burro, mescolando delicatamente affinché i vari ingredienti si amalgamino perfettamente tra loro. Nel frattempo, in abbondante acqua salata, avrete fatto cuocere le pappardelle rigorosamente al dente, aggiungendole poi ai funghi e facendo mantecare il tutto per qualche minuto. Prima di impiattare e servire in tavola spolverate il tutto con il prezzemolo tritato e, se vi piace, con una manciata di pecorino toscano.