Iniziate la preparazione della vostra Mistocca mettendo in ammollo l’uvetta nel Marsala. In una capiente terrina versate la farina di castagne, lo zucchero, il cacao e un pizzico di sale, poi aggiungete lentamente, mescolando con una frusta, l’olio, il latte, l’acqua e il mezzo bicchiere di Marsala (precedentemente utilizzato per ammollare l’uva passa). Utilizzate un colino per passare il tutto (in modo da evitare i grumi che si saranno formati) e lasciate riposare il composto per circa trenta minuti. Imburrate e infarinate una tortiera, poi versatevi all’interno il preparato. Distribuite sulla superficie, in modo uniforme, pinoli e uvetta, aggiungete un giro d’olio per mantenerla morbida e infornate a 150ºC per circa 40 minuti, controllando la cottura, di tanto in tanto, con uno stuzzicadenti. Servite la Mistocca tiepida, con l'aggiunta di rosmarino che ne esalterà sicuramente il gusto. La Mistocca è un dolce tradizionale tipico della cucina polesana autunnale, semplice e davvero gustoso.