In un robot da cucina mettete la farina e gli spinaci crudi e sminuzzate a velocità massima: la farina dovrà risultare verde. Disponete a fontana la farina, aggiungete le uova e impastate fino a ottenere un impasto sodo. Formate una palla e avvolgetela nella pellicola trasparente; lasciatela riposare per 15 minuti. Con un matterello stendete l’impasto e tirate la sfoglia a rettangoli di circa 20 cm per 10 cm. Per il ragù: in una casseruola mettete olio evo, cipolla, sedano e carota tritati finemente e fate rosolare, aggiungete la carne tritata, versate quindi il pomodoro e aggiustate di sale. Unite il concentrato di pomodoro. Lasciate cuocere a fuoco lento per almeno un'ora e mezza. Per la besciamella: scaldate il latte e scioglietevi il burro, versate la farina setacciata per evitare grumi; dosate di sale e cuocete fino a quando non si sarà rappresa, unite la noce moscata. Assemblate le lasagne, mettendo, per ogni strato di pasta, il ragù, la besciamella e il parmigiano. Cuocete a 180° per almeno 30 minuti.