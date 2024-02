In una ciotola versate lo zucchero, il tuorlo e le due uova intere, mescolate il tutto per qualche minuto; unite il latte a temperatura ambiente e, continuando a mescolare, la farina setacciata e la scorza grattugiata del limone. Trasferite il composto in una pentola e fate cuocere a fiamma bassa mescolando continuamente, fino a che la crema si sarà addensata. Prendete una pirofila, rivestita di pellicola trasparente e versateci la crema, che dovrà raffreddare prima a temperatura ambiente, poi in frigo per circa 2 ore. Una volta che la crema si sarà freddata toglietela dalla pirofila e, con un coltello affilato, tagliatela a quadretti. Passate i quadratini di crema nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Nel frattempo, in un'ampia padella, scaldate l'olio di semi di arachidi; solo quando sarà ben caldo tuffateci i quadratini di latte, 4 o 5 per volta. Fate friggere i quadratini di latte fino a che risulteranno dorati. Una volta pronti scolateli su carta assorbente e serviteli ancora caldi.