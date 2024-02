Riempite una pentola con mezzo litro d'acqua fredda, il latte, lo zucchero, il riso e il limone tagliato a fettine; fate cuocere il tutto per circa venti minuti a fiamma moderata, avendo cura di mescolare continuamente. Poco prima di togliere dal fuoco aggiungete l’uvetta, lasciata precedentemente in ammollo, in acqua tiepida, per almeno dieci minuti. Togliete dal fuoco e mettete il tutto in una ciotola a raffreddare, quindi, eliminate le fettine di limone. Aggiungete la farina, le tre uova intere, i tuorli e un pizzico di lievito in polvere. Amalgamate il tutto con cura, stando attenti che il composto non risulti troppo liquido, in caso aggiungete della farina. In un'ampia padella, fate scaldare abbondante olio, quando sarà giunto a temperatura immergetevi il composto a cucchiaiate. Quando risulteranno ben dorate togliete le frittelle, utilizzando una schiumarola; disponetele su carta assorbente e fatele asciugare bene, quindi, spolveratele con zucchero a velo e servitele calde o tiepide.