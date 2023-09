Disponete su una spianatoia la farina a fontana, aggiungete un bicchiere di acqua tiepida e iniziate a lavorare il tutto, fino a ottenere un impasto sodo e liscio. Create una panetto e fatelo riposare per circa un’ora coprendolo con un canovaccio umido. Nel frattempo preparate il sugo mettendo in una padella un po’ di olio d’oliva, aglio, peperoncino e il prezzemolo tritati finemente; fate soffriggere a fuoco vivace per qualche istante. Quando l’aglio si sarà leggermente imbiondito aggiungete il pomodoro e il sale, fate cuocere a fuoco dolce per 20-30 minuti. Quando l’impasto avrà riposato prendetene dei pezzettini e create tanti serpentelli dello spessore di 2-3 mm e lunghi 15-20 cm. Fate cuocere le Ciriole in abbondante acqua calda e salata e scolatele al dente, terminate la cottura nella padella con il sugo, aggiungendo alla bisogna un po’ di acqua di cottura. Le Ciriole alla Ternana sono pronte per essere servite, se vi piace potete aggiungere una spolverata di formaggio grattugiato.