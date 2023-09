Cuocete i ceci ammollati in abbondante acqua leggermente salata per circa un’ora e, comunque, fino a che saranno diventati morbidi (se avete a disposizione dei ceci secchi ricordatevi che, prima di essere utilizzati, andranno messi in ammollo per almeno 10-12 ore con un pizzico di bicarbonato). Scolateli e asciugateli con un canovaccio. A questo punto versate i ceci cotti in una padella con l’aggiunta di olio extra vergine di oliva e saltateli per qualche minuto a fuoco vivace. Aggiungete il miele, lo zucchero e lasciate insaporire per qualche minuto mescolando di continuo. Trasferite i ceci dolci su una teglia foderata di carta forno e lasciateli raffreddare. Pronti da gustare, questi ceci piaceranno non solo ai più piccoli ma davvero a tutti. I ceci dolci, ricetta povera della tradizione contadina marchigiana, si conservano a temperatura ambiente per 3-4 giorni. Si possono insaporire con spezie quali chiodi di garofano, noce moscata o, per renderli ancora più golosi, cacao in polvere.