Per preparare le castagnole, partite versando la farina in una ciotola aggiungendo zucchero, olio e uova. Una volta mescolato il tutto con l’aggiunta della scorza di limone grattugiata e di una mezza tazzina di liquore all'anice, amalgamate tutti gli ingredienti con l'aiuto di un mestolo di legno. È bene che l'impasto risulti molto morbido e, quindi, di facile lavorazione. Una volta pronto coprite l'impasto con della pellicola trasparente e fatelo riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Riprendete l'impasto e staccatene con le mani dei piccoli pezzetti per formare tante palline di almeno 3 cm di diametro. Friggete 5-6 palline per volta in abbondante olio bollente fino a che non assumono un bel colore dorato. Appena saranno pronte, spolveratele con lo zucchero a velo oppure passatele nello zucchero semolato. A questa ricetta tradizionale, bisogna aggiungere anche la versione col burro, che molti preferiscono. In tal caso, basta sostituire l’olio con 60 grammi di burro.