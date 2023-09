Sciacquate l'uvetta e poi mettetela in ammollo per 10 minuti in una ciotola con acqua fredda. Tritate i gherigli delle noci e sfogliate il rosmarino fresco. Setacciate la farina di castagne in una ciotola capiente e aggiungete l’acqua mescolando; quando avrete ottenuto un composto liscio e omogeneo, aggiungete le noci tritate e i pinoli interi (tenetene da parte una piccola quantità). Aggiungete l'uvetta all’impasto (tenetene da parte una piccola quantità); mescolate bene e sistemate di sale. Oliate una tortiera bassa tonda e versate l'impasto, livellandolo con l'aiuto di una spatola. Cospargete uniformemente la superficie del castagnaccio con le noci, i pinoli, e l'uvetta tenuti da parte. Aggiungete anche gli aghi di rosmarino e l'olio a filo, fate cuocere in forno a 195°C per circa 35 minuti. Quando sulla superficie si sarà formata una crosticina con delle crepe e la frutta secca avrà preso un bel colore dorato, sfornate e, prima di servire, lasciate raffreddare il vostro Castagnaccio.