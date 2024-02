Versate la farina a fontana sulla spianatoia, al centro mettete uova, burro, zucchero e la scorza grattugiata del limone; impastate fino a ottenere un panetto lucido. Fate riposare la frolla per almeno mezz'ora, nel frattempo preparate il ripieno mettendo la ricotta in una ciotola e aggiungendo lo zucchero, i tuorli e la scorza grattugiata di limone. Con l’aiuto di una forchetta mescolate il tutto per bene, fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Dividete l’impasto in due parti: alla prima metà aggiungete tre cucchiaini di uvetta e tre cucchiai di cedro e arancia canditi; alla seconda metà aggiungete invece il cioccolato in scaglie; mescolate accuratamente. Riprendete la frolla e stendetela fino a renderla sottile poi, servendovi di un bicchiere, ricavate tanti dischi, all’interno dei quali metterete un cucchiaino di farcia; chiudete il disco sovrapponendo bene la pasta e formando una mezzaluna. Cuocete i calzoni in forno preriscaldato a 175° per circa 20 minuti (la frolla è sottile!).