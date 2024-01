Venezia, ancora più magica durante le feste natalizie

Venezia, una delle città più magiche del mondo, acquisisce ancora più fascino durante il periodo natalizio. Sono molteplici gli eventi che si susseguono in laguna durante tutte le feste, animando ogni sestriere in maniera unica. Ogni anno una gigantesca calza appesa al centro del Ponte di Rialto diventa il punto di arrivo di un appuntamento molto particolare a Venezia, che nel 2023 riprende finalmente dopo due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria: la Regata delle Befane. L’Epifania a Venezia arriva sotto forma di una simpatica gara a colpi di remi nel Canal Grande organizzata dalla Real Società Canottieri Bucintoro. I vogatori sono travestiti da “maranteghe”, ovvero da vecchie o befane, così come chi partecipa al corteo di imbarcazioni che seguono la competizione, mentre turisti e cittadini assistono e tifano affacciati dal Ponte di Rialto e dall’area circostante. L’appuntamento ormai tradizionale a Venezia risale al 1978, quando due soci della Real Società Canottieri Bucintoro nello scherzare sulle rispettive abilità decisero di sfidarsi la mattina dell’Epifania in una gara di velocità su mascarete. Il regolamento? Appuntato su un tovagliolo. Nacque così, da una burla e da un’amicizia, una tradizione di cui i veneziani sono molto orgogliosi e che rende molto più divertente ogni 6 gennaio. Dunque non rimane che andare in laguna e godersi il momento più magico dell’anno nella città più magica del mondo.