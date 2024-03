Il pranzo di Pasqua è ricco di portate gustose e abbondanti, le “uova a barchetta” (o "uova ripiene della fortuna) sono un perfetto antipasto, facile e veloce da preparare: si tratta di semplici uova sode, tagliate per il lungo, il cui tuorlo viene amalgamato con olio e un trito a base di capperi e olive taggiasche. L’uovo viene poi ricomposto mettendo al centro una fogliolina di ulivo (benedetto la domenica delle palme). Esistono vari modi di farcire le uova a barchetta, ad esempio aggiungendo tonno e acciughe: mettete le uova in un pentolino, copritele con abbondante acqua e, solo quando questa sarà giunta a ebollizione, calcolate una cottura di circa 8 minuti. Una volta intiepidite sgusciatele e tagliatele a metà per lungo, quindi togliete i tuorli e frullateli assieme al tonno, i capperi, le acciughe e un cucchiaio di maionese, fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso. Riempite le mezze uova con questo composto e guarnitele, come da tradizione, con una fogliolina di ulivo.