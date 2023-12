Un Natale chic in rosa: idee regalo

LA MODERNA ELEGANZA

Davvero glamour e stiloso il completo giacca e minigonna in tessuto tecnico rosa firmato Hanita, brand della donna che ama vestirsi alla moda, con un tocco di eleganza e di originalità. Tra viaggi, tradizioni e incredibile professionalità questo brand crea abiti per ogni occasione, dal casual all’elegante, giacche, giubbotti e maglie dal gusto italiano e cosmopolita allo stesso tempo; total look unici per un guardaroba perfetto per ogni stagione.

IN PUNTA DI PIEDI

Le ballerine, must have dei primi anni Duemila, sono tornate di moda in una versione rivisitata e contemporanea. Decisamente fuori dagli schemi e molto originali quelle in raso rosa con suola alta in gomma firmate da L’Arabesque. Un mondo a parte, un progetto nato dallo slancio emozionale di Chichi Meroni, dove passioni e ricordi si rincorrono senza fermarsi mai. Un raffinato intreccio di elementi.

ACCESSORI GRINTOSI

Basta un accessorio rosa per rendere unico e deciso un outfit. Perfetti quelli firmati Testoni come la baguette in raso dalle linee essenziali ed eleganti con pratica tracolla a catena, tasca interna ed una posteriore e fodera in pelle. O i sabot dal look minimal, con tacco a clessidra dalle linee classiche e suola in pelle e logo color canna di fucile. Per uno stile raffinato e chic e mai banale.

SPLENDIDI GIOIELLI

Tocco sofisticato con l’anello cuore in rilievo rosa di Pandora: rifinito a mano e realizzato nell’esclusiva lega metallica con placcatura in oro rosa 14k, il gioiello presenta una pietra centrale rosa in rilievo, circondata da una fila di pietre di zirconia cubica incolori che decorano pure metà della fascia, mentre il logo è visibile all’interno.

SEMPRE CONNESSI

Dallo stile moderno ed essenziale, lo smartwatch EnergyFit è il compagno di viaggio ideale per affrontare le sfide quotidiane. Risposta alle chiamate da polso, gestione degli allenamenti, monitoraggio salute e molto altro: un vero e proprio assistente personale. Compatibile con Android e iOS: è facile da usare, semplicemente delizioso in rosa.

STILE AD ALTA QUOTA

Le calze Andre Made in Italy sono perfette per sentirsi al caldo nei giorni più freddi o durante una vacanza in montagna. Il modello Emily, color rosa antico, è una morbida calza lunga a costine in pura lana merino extra fine. Un elemento semplice che può integrare molteplici outfit, donando un prezioso contributo per un look esclusivo.