Tradizioni, curiosità e dolci tipici: come si trascorre negli altri Paesi del mondo

Domenica 9 aprile in Italia, come nel resto del mondo, si festeggia la Pasqua, andiamo assieme alla scoperta delle tradizioni e dei riti che caratterizzano questa festa negli altri Paesi. Iniziamo il nostro speciale excursus spostandoci all'estremo nord dell'Europa e, più precisamente, in Svezia dove la domenica delle Palme è caratterizzata dalla benedizione dei rami di pioppo bianco, mentre le bambine, vestite con abiti che ricordano quelli delle fattucchiere, distribuiscono letterine in cambio di caramelle, secondo quella che è un’antica tradizione medioevale. Protagoniste assolute di questo periodo sono le uova sode colorate. Spostandoci in Danimarca, in occasione della Pasqua, le case vengono decorate con rami fioriti e uova dipinte, la domenica poi le famiglie si riuniscono per mangiare assieme, mentre per i bambini è previsto un dolce regalo: un coniglietto di cioccolato. In Inghilterra la Pasqua è l’occasione per guardare ai più bisognosi, mentre gli anziani vengono aiutati nel lavaggio dei piedi. Sulle tavole non possono mancare gli “hot cross buns”: piccole brioches preparate con uvetta e cannella e decorate con una croce di glassa. In Francia le campane nelle chiese rimangono silenti dal venerdì Santo fino alla domenica di Pasqua, a testimoniare il dolore per la morte di Gesù. Quando tornano a suonare è una festa, soprattutto per i più piccoli che possono iniziare la ricerca delle uova di cioccolato nascoste dai genitori. In Spagna a Pasqua si prepara la Mona de Pasqua: un dolce che veniva donato ai fedeli dopo il lungo periodo di astinenza per la Quaresima; si tratta di una ciambella al centro della quale viene messo un uovo sodo. Negli Stati Uniti i bambini si sfidano nella caccia alle uova, nascoste, secondo la leggenda, dal coniglietto di Pasqua. Anche qui, tra i dolci più amati, ci sono gli hot cross buns, che, oltre a uvetta e cannella, hanno agrumi canditi.