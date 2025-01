Tradizione e inclusione nel cuore di Rimini con l'evento "In Viaggio con i Re Magi"

Il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, a Rimini si celebra, come ormai è divenuta tradizione, un evento che racconta l’arrivo dei Magi. Un ricco corteo in costumi d'epoca, accompagnato da musica, balli e canti tradizionali, si snoderà lungo i luoghi simbolo della cittadina emiliano-romagnola, per festeggiare l’arrivo dei tre Re dall'oriente, coinvolgendo i numerosi presenti in un momento di festa. Quella dei Re Magi è una ricorrenza che si celebra in molti Paesi nel mondo: se è vero che la Befana è una tradizione tipicamente nostrana, altrettanto vero è che ad aspettare l'arrivo di Baldassarre, Melchiorre e Gasparre e dei loro doni, sono migliaia di bambini in tutto il mondo. A Rimini, il prossimo 6 gennaio, dalle ore 17:00 alle 19:00, il centro storico si animerà di musica, colori e tradizioni grazie alla seconda edizione di “In Viaggio con i Re Magi”: un evento unico che celebra l’antica tradizione dell’arrivo dei Magi presso la capanna della natività. La manifestazione, organizzata da Made Officina Creativa, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Diocesi di Rimini, l’Associazione Ponte dei Miracoli Rimini, l’Associazione Il Brillio, la Fondazione Migrantes Rimini e tante altre realtà riminesi, prenderà il via dal suggestivo Ponte di Tiberio e si concluderà al Duomo di Rimini per adorare il Re dei re, dopo aver percorso il centro storico e aver fatto tappa in Piazza Cavour: "la piazza di Betlemme" e in Via IV Novembre dove i Re Magi presentano i loro doni e aver coinvolto oltre 400 figuranti in abiti storici, 4 cori e più di 200 musicisti. “In Viaggio con i Re Magi” è molto più di una parata: è un’esperienza culturale e musicale che unisce la comunità locale e internazionale. La partecipazione di residenti provenienti da diverse nazioni, tra cui Perù, Senegal, Albania, Filippine, Argentina e Cina, rende questo evento un simbolo di inclusione e condivisione: complice un’atmosfera di festa particolarmente suggestiva, questa manifestazione vuole essere un segno di unità e fratellanza tra tutti i popoli. Quest’anno la parata sarà arricchita anche dalla partecipazione della Corte di Isotta: associazione di animazione storica, che celebrerà i 450 anni dalla morte del pittore Giorgio Vasari (pittore, architetto e storico dell’arte). In Piazza Cavour, per l'occasione, sarà esposta una riproduzione del celebre dipinto di Vasari dedicato all’Adorazione dei Magi, conservato presso la Chiesa di San Fortunato. Inoltre i partecipanti potranno ammirare altre opere dedicate ai Magi. “In Viaggio con i Re Magi” è un’occasione per riscoprire le radici storiche e culturali della città di Rimini, celebrando il valore della comunità e della tradizione. Un evento aperto a tutti, che trasformerà l’intera città in un grande palcoscenico di emozioni per grandi e piccini.