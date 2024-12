Tra campi e neve sempre con stile

UN PRIMO CONTROLLO AL TOP La FUTURE 7 di Puma offre una vestibilità senza pari con una tomaia adattiva FUZIONFIT360 e combinando PWRPRINT e PWRTAPE, un doppio mesh ingegnerizzato a maglie elasticizzate per una libertà di movimento a 360 gradi in campo. Inoltre, lo scarpino FUTURE 7 è dotato di texture di presa 3D che valorizza ogni controllo di palla. Per un'agilità ottimale, è stata utilizzata la suola Dynamic Motion System, che migliora stabilità, agilità e trazione per cambi di direzione rapidi e imprevedibili.

LA VISIERA È IMPORTANTE Il casco con visiera OSMO Pro SIGMA PHOTO Salomon è realizzato in parte con materiali riciclati. La visiera SIGMA PHOTO è amplificatrice di colori per tutte le condizioni atmosferiche, si adatta perfettamente agli occhiali da vista e regola la luminosità in base alle condizioni. La costruzione MaxFit migliora il comfort e ottimizza l'udito, mentre il sistema Custom Dial 360 V regola facilmente la vestibilità del casco sia in verticale sia in orizzontale.

RIVOLUZIONE SUGLI SCI Con i nuovi sci Dynastar, la tecnologia Hybrid Core 2.0 è diventata realtà. L’adozione di un’anima con fibre di legno disposte in tre direzioni – longitudinali, verticali e trasversali – invece della disposizione in sandwich longitudinale, è infatti una piccola rivoluzione. La struttura che lavora su tre assi, potendo rinunciare a materiali compositi come le fibre di vetro e i collanti, porterà quindi a circa 120 tonnellate in meno di CO2 emesso considerando tutta la gamma All Mountain.

IN VIAGGIO CON COMFORT Il modello C10 della nuova collezione HJC, con la calotta in composito di policarbonato avanzato, si presenta con vestibilità e comfort migliorati grazie al sistema di ventilazione con canalizzazione avanzata. Inoltre il flusso d’aria passa dalla parte anteriore a quella posteriore ed elimina il calore e l’umidità dall’interno. Il casco presenta anche sedi per altoparlanti Bluetooth e a visiera Pinlock Ready HJ-34P fornisce il 99% di protezione dai raggi UV.

AL FEMMINILE La gonna Artemisia di Macron unisce perfettamente stile e performance. Con il suo design plissettato a taglio vivo e gli undershort integrati in contrasto, offre una vestibilità aderente e massima libertà di movimento. Comoda, tecnica e versatile, è disponibile nei classici bianco e nero, pronta a supportarti durante le tue partite più intense. La scelta ideale per chi cerca il comfort ma non vuole rinunciare allo stile.