Tennis core sotto l’albero

FASCINO RETRÒ Il classico maglione da tennis è chic e senza tempo. Presenta un profondo scollo a V, strisce audaci su orlo, polsini, collo. Tory Burch trae spunto dall'abbigliamento sportivo anni '70 ed è un ottimo investimento per il futuro. Mango propone la versione low cost. Per chi preferisce il colore ecco la proposta di Lacoste con lavorazione a trecce, righe a contrasto e coccodrillo ricamato sul petto.

DESIGN CLASSICO ALTERNATIVO Il tennis conquista anche l’ufficio. Oggigiorno un uomo d’affari o un impiegato può recarsi al lavoro con un look impeccabile e allo stesso tempo sostenere il suo sport preferito. La cravatta con racchette e palline da tennis può rivelarsi un regalo di Natale alternativo e glamour. Il modello del brand sartoriale Real Luxury Napoli è in 100% seta.

LA VARIANTE RIVISITATA La polo è indubbiamente un classico del tennis world. Pratica, comoda, versatile. Alternativa la felpa a polo Vogue Collection, color crema con piccolo logo ricamato e colletto a contrasto rosa e bordeaux, realizzata con un mix di cotone organico e TENCEL™. Con spalle scese e vestibilità morbida è prodotta in modo equo e sostenibile in Portogallo.

GIOIELLI A TEMA Non solo il bracciale tennis: racchetta e palline invadono altri bijoux. Come la collana Jeulia, realizzata artigianalmente e con massima qualità. Per un dettaglio più chic ma minimal si può puntare sugli orecchini del brand Singularu. E poi tutto il mondo del tennis al polso con la Tennis Collection di Capri Watch, con un’estetica molto originale.

L'ACCESSORIO CAPELLI CHIC Di ispirazione anni ‘80, gli elastici scrunchies sono super trendy in questo momento e i modelli con fantasia tennis disponibili sul sito Etsy possono essere indossati quotidianamente. Tutti realizzati con tessuti di alta qualità, hanno una struttura morbida che tengono con stile i capelli lontani dal viso ed evitano che si aggrovigliano. Per le più stravaganti c’è il cerchietto bianco, cucito rigorosamente a mano, con delle splendide decorazioni.

IL PIÙ ORIGINALE Le scarpe più audaci e luminose sono firmate Del Toro Shoes. Sia da donna sia da uomo e made in Italy. Con feltro di palline da tennis autentico e riutilizzato per colmare il divario tra sport e gioco. Il 25% del ricavato della capsule collection sarà devoluto alla Andy Roddick Foundation. Brad Pitt le ha sfoggiate a Wimbledon, dove ha assistito alla finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.