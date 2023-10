Tempo di Autumnia, la fiera torna a Figline Valdarno

Ad animare il centro storico di Figline Valdarno, dal 10 al 12 novembre, la 24a edizione di Autumnia, la fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione che vedrà migliaia di persone affollare strade e piazze del centro storico di questa cittadina medioevale, con il grande mercato agroalimentare, gli stand di prodotti enogastronomici e l’area street food. Un festival dedicato ai sapori toscani della tradizione autunnale con prodotti delle aziende del territorio (e non solo): oltre all'olio e al vino, anche il fagiolo zolfino (varietà antica e rara ancora coltivata in Toscana nel Pratomagno del Casentino) e il pollo nero del Valdarno, presente nelle campagne toscane fin dal 1800. La manifestazione dedicata ad ambiente, agricoltura e alimentazione prenderà il via ufficialmente venerdì 10 novembre con l'apertura degli stand enogastronomici ma, il vero fulcro dell'evento, sarà nei giorni successivi con una serie di manifestazioni che richiameranno moltissimi curiosi come il Cooking Show con chef e associazioni del territorio, i vari stand per la promozione del territorio o il mercatino dell'artigianato artistico. Spazio anche all'arte con la mostra "Marsilio Ficino: un umanista e l'immaginario di un'epoca" a Palazzo Pretorio.