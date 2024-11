Tante idee per chi ama la tradizione

DEDICATO AI PICCOLI E per abbellire la tavola anche per i più piccini, l’idea Disney del set di piatti natalizi “Topolino e i suoi amici” è quello che serve. I piatti, in gres, sono decorati con coloratissime immagini di Topolino, Minnie, Pippo e Paperino che portano regali, per rendere il Natale ancora più magico e pieno di allegria, anche a tavola!

DECORAZIONI NATALIZIE Appesi al camino, all’albero, per decorare la casa o la tavola, i cuori, gli abeti e i porta candele sono le decorazioni ideali per creare con gusto degli angoli ospitali dove raccogliersi con i propri cari. Preziosi addobbi perfetti anche posizionati sulle tavole durante le feste, realizzati in legno e pelle riciclati derivanti dagli avanzi della produzione di mobili di Carl Hansen & Søn.

UNA CANTINA IN CUCINA Veritas BI36 è la cantinetta da vino a doppia temperatura che può accogliere fino a 36 bottiglie. Dimensioni importanti, un design minimale e un’estetica a tutto vetro total black, impreziosita da un’elegante maniglia compatta. La superficie vetrata dello sportello è dotata di una speciale illuminazione LED per garantire la massima visibilità. Lo sportello integra un filtro UV che protegge i prodotti dalla luce naturale.

passione BARBECUE Per gli amanti del barbecue in ogni stagione e per chi ama sperimentare sapori autentici e cotture originali, la griglia giapponese Shichirin Mini del brand Yakiniku è il regalo ideale. Una griglia compatta in ceramica con quarzo, perfetta anche nella stagione fredda, perché resistente a pioggia e neve, e utile per preparare specialità giapponesi direttamente in tavola.

IL PRESEPE CHE NON TI ASPETTI Per chi al presepe proprio non può rinunciare, ma sa accogliere le novità, l’idea proposta dell’artigianato di Altromercato fa al caso suo. È “Dolce Natale” acquamarina e ceramica: una capanna a forma di cremoso cupcake fa da cornice alla Natività polare accompagnata da orsi e pinguini, un presepe dolcissimo e originale da regalare o regalarsi. Realizzata dagli artigiani Intercrafts Perù Sac (CIAP).

PER LA TAVOLA Per prepararsi alle feste e regalare qualcosa di raffinato, il Servizio Tognana Diana, di 18 pz, è una dichiarazione di classe senza eguali, perfetto per aggiungere un tocco esclusivo e moderno a un’occasione speciale. In finissima porcellana e impreziosito da inserti dorati, trasforma la mise en place in un’esperienza di lusso e raffinatezza geometrica.