Sorprese da scartare e gustare

Il cioccolato vegano Unici, ricercati e dagli accostamenti davvero originali. Si presentano così, da sempre, i prodotti firmati Cioccolato Gourmet che per questo Natale, come tradizione, si sbizzarrisce e tra le proposte lancia anche Ciocovegan: dodici praline artigianali vegane con quattro morbidi ripieni: cioccolato fondente con ripieno all'arancia opure al caffè e altre due delizie a base di cacao con ripieno al pistacchio oppure alla nocciola.

Piccole creazioni esclusive Quella di Pastiglie Leone è una storia antica e di successo che si rinnova sempre all'insegna della dolcezza. E lo fa anche a Natale con le sue creazioni e confezioni tutte da scoprire: dalle gelatine alla frutta alla mongolfiera di cioccolatini passando per le famosissime pastiglie e molto altro ancora. Per un regalo da scartare e poi gustare.

Gelato anche a Natale C'è spazio anche per il gelato in questo Natale. In particolare per quello di Fatamorgana (Roma) che riempie i suoi panettoni artigianali e interamente senza glutine. Due le varianti proposte: “Er Panettone” farcito come la crostata di ricotta e visciole, il tipico dolce romano, ricoperto con glassa al gianduia, nocciole d’Alba tostate, gruè di cacao e amarene disidratate; e quello farcito con gelato al pistacchio di Bronte DOP, gelato alla mandorla d’Avola e sorbetto alle fragoline di bosco, glassato con cioccolato bianco scaglie di mandorle tostate, pistacchi di Bronte e zeste di arancia di Sicilia semicandite.

Via alla festa Iniziare le feste con lo Champagne è il modo migliore. E farlo con le bollicine di Tanca Brands è ancora meglio. Champagne Cuvée Pascal Blanc de Blancs Tanca Brands si caratterizza al naso per un aroma di limone, pompelmo, fiori bianchi e burro, mentre in bocca è effervescente con richiami agrumati. E poi c'è Champagne Cuvée Josephine Fortis Tanca Brands dalle bollicine fini e perlage persistente.

Un pezzo per intenditori Un regalo per intenditori è quello che arriva dal Giappone. The House of Suntory ha presentato Hibiki 40 Year Old, il più antico whisky miscelato nella storia del brand. Questa bottiglia da collezionisti è realizzata con una miscela di whisky giapponesi di altissima qualità che proviene dalle distillerie di fama mondiale di Suntory: Yamazaki, Hakushu e Chita, ciascuna maturata per oltre 40 anni per dare vita a un'orchestra straordinaria di sapori e aromi.

Panettone a regola d'arte C'è tutta la tradizione milanese nel panettone realizzato da Mercato Centrale. Questo lievitato, realizzato seguendo il disciplinare, nasce da una lavorazione che dura tre giorni e ha una struttura soffice e digeribile. Il resto lo fanno le materie prime di alta qualità, a partire dalle farine passando per le bacche di vaniglia del Madagascar, scorze d’arancia e cedro candite. Tocco finale: viene raffreddato a temperatura ambiente per una notte intera.