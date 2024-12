Sorprese al countdown

NATALE IN STILE NORDICO Tra sobrietà e luccichio festivo, la collezione Winter Glow di Villeroy & Boch aggiunge un tocco glamour ai regali e alla tavola di Natale. Con le sue forme morbide e i suoi due colori beige e bianco, crea la giusta atmosfera hygge, tipica dei Paesi nordeuropei, per godersi il bello della vita con le persone care, come aggiungere insieme una decorazione per l’albero, in varie forme.

VASI DI DESIGN Marimo è una collezione di vasi in ceramica smaltata che richiama la forma sferica dei marimo, una particolare alga giapponese a palla. Caratterizzati da aperture sui lati che permettono l’inserimento di piante o fiori, questi vasi sono pensati per creare un angolo nel quale la natura trova spazio nelle mura domestiche. Un regalo per sorprendere o sorprendersi.

TAVOLA VINTAGE O GIOCOSA? La tavola Xmas 2024 di Villa D’Este Home propone tante collezioni che rappresentano una visione della festività più amata dell’anno oscillante fra il vintage, il giocoso e l’elegante. VDE propone una tavola versatile e dinamica che apre mille possibilità a una apparecchiatura che renda i nostri momenti di festa indimenticabili, come i piatti di carta decorati.

TAVOLINI di tendenza Circle, Exagona, Double, Twice: la nuova collezione di tavolini Convivial declina il concetto di convivialità in strutture e piani in gres porcellanato di varie forme e dimensioni, da utilizzare sia indoor che outdoor. Le versioni spaziano su tutta la gamma dei gres porcellanati in produzione, con le caratteristiche proprietà di ecocompatibilità, duratura e resistenza e trasformano i tavolini in veri e propri complementi jolly.

sedute La linea Wellen di Karl Lagerfeld Maison è perfetta per ridefinire il concetto di dining natalizio, fondendo moda e design d’interni per un’esperienza sofisticata e contemporanea. La sala da pranzo si trasforma in un'occasione glamour dove lusso e creatività dominano la scena. Così le sedie Wellen, che in tedesco significa “onde” e rappresentano l’idea di movimento e continuità, riflettono il design raffinato e funzionale che caratterizza l’intera collezione.

PICCOLI GRANDI PENSIERI Marcato, azienda leader nella produzione di macchine e accessori per pasta fresca, biscotti, pane e pizza, propone “Le Mini”, ideali per completare la mise en place con un tocco di eleganza e raffinatezza. Le Mini, formate da una casseruola in alluminio di alta qualità e una pratica cocotte di porcellana, offrono un'eccezionale versatilità d’uso. Il regalo molto originale.