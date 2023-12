Shopping di Natale, alcune idee per i fashion addicted

AVVOLGENTE CASHMERE Il maglione perfetto da regalare a Natale è quello in cashmere, un tessuto intramontabile che può durare una vita intera. Confortevole e pregiato, un vero must have dell’inverno. Tra le proposte migliori quelle di Falconeri: soffici capi in colori neutri scelti appositamente per esaltare la morbidezza e l'unicità delle diverse creazioni. Queste tonalità sottolineano l'importanza che il brand attribuisce a una moda senza tempo e d’elevata qualità. LA SCIARPA DI CLASSE Attenzione al dettaglio, qualità e fascino non hanno stagione: una sciarpa calda ed avvolgente è un dono sempre gradito. Quelle proposte da MooRER, sia per lei sia per lui, aggiungono un tocco glamour ad ogni look quotidiano a prova di freddo. Manifattura sartoriale impeccabile, materiali ricercati tra cui cashmere e vicuna e design raffinato: un equilibrio perfetto tra esclusività e funzionalità. UN PIGIAMA ELEGANTE Con un pigiama lussuoso e raffinato non si sbaglia mai. Come questo modello La Perla abbottonato che esibisce motivi ricamati su base in tulle, rifinito a mano con la tecnica del doppio frastaglio per dare vita a un intricato effetto floreale. Una creazione moderna ed elegante, la soluzione ideale per attimi di relax a qualsiasi ora della giornata. PER ANDARE SUL SICURO Una scelta senza tempo. Un oggetto utile e durevole. Adatta ad uomini e donne, la cintura in pelle è un accessorio del quale raramente si riesce a fare a meno, perfetto sia per i giovani che per i meno giovani. Per chi apprezza il fascino discreto c’è Bottega Veneta, che propone cinture eleganti, modelli in pelle nella gamma dei marroni, neri e grigi ed anche in colori più vivaci come oro e rosso. LE CALZE PIÙ CHIC Il paio di calze giusto fornisce una marcia in più a ogni outfit. Fuori dagli schemi ed esclusive le calze beige Dior impreziosite dal motivo Dior Oblique, apparso per la prima volta sulle creazioni Dior nel 1967. Realizzate in maglia di cotone elasticizzato con lunghezza a metà polpaccio, presentano punta, tallone e il bordo a costine a contrasto. L’ELASTICO DI SETA Un accessorio luxury per capelli è una bella opzione regalo per una fashion addicted. Estroso come l’elastico Gucci in seta, ispirato alle iniziali del fondatore della maison e alle radici equestri del marchio. Presenta un motivo GG beige ed ebano abbinato a morsetto laminato sovrastampato. Non lascia alcun segno una volta tolto e garantisce una tenuta perfetta senza stirare o strappare i capelli.