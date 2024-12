Scintillanti idee regalo

Il momento dell'argento Il silver è glamour. L'argento regala un tocco di eleganza e luminosità. Che si tratti di collane, bracciali, anelli o orecchini, questa tonalità metallica è tra le più popolari. E si abbina facilmente a qualsiasi outfit. Come i gioielli di Pandora, che rappresentano una scelta pratica che soddisfa il desiderio di avere un gioiello che possa resistere al passare del tempo insieme a chi lo indossa.

Il retrò diventa cool L’accessorio più trendy viene dal passato. La spilla è il dettaglio di stile che illumina sciarpe e giacche anonimi. Scultorea, a forma di fiori e animali o astratta, è la tendenza gioielli del momento. Da fissare su cappotto o blazer è sicuramente un modo geniale per ravvivare un completo e renderlo unico. Aggiungendo così un tocco di personalità che non passerà inosservato. Intergenerazionale.

La scelta più audace I maxi orecchini sono il must have di questo 2024 e lo saranno anche per il prossimo anno. Proposti in maniera trasversale dalla maggior parte dei marchi, si scelgono per elevare qualsiasi look, rubando letteralmente la scena ad altri bijoux. Il modello di Breil è ottimo sia di giorno sia di sera mentre quello di Jil Sander splende su ogni outfit.

Preziosi accessori per lui I gioielli Kidult da uomo sono unici e originali, pensati per chi vuole distinguersi ed esprimersi con un accessorio. Bracciali, collane e anelli sono abbinati a una card con una frase speciale. Per indossare un racconto di emozioni, un ottimo regalo per fare una dedica esclusiva. Per un uomo che cerca i dettagli raffinati e ricchi di significato.

Eleganza antica Le perle simboleggiano l'amore nella sua forma più pura ed essenziale, ma anche la lealtà nei confronti di una persona e della sua amicizia. E sono tornate di gran moda, in particolare le collane, da indossare sui maglioni e i top. Molto bella e moderna quella proposta da Swarovski ispirata alla natura e con un paio di piume placcate color oro rosa.

Un messaggio speciale Un altro grande trend gioielli di stagione è il bracciale con charms. Ogni singolo ciondolo è un ornamento unico e ricorda un preciso avvenimento, un viaggio, un regalo o un simbolo. Da personalizzare per chi si ama - per inviare un messaggio in codice - come quelli di Dodo. O con charms già pronti e luxury come il modello proposto da Celine. Per un nuovo brio condito di ironia e di autocitazioni.