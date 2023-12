Scintillanti idee per un Natale top

UN TOCCO DI GLITTER

Preziose le calze corte in tulle a pois glitter con spilla fiocco removibile di Calzedonia. Perfette per creare un look fuori dagli schemi, per farsi notare da tutti con classe e charme. Adatto per i giorni di festa più speciali, quelli dove lasciare il segno. Da sfoggiare con comode décolleté o con sandali open toe. Per lasciarsi trasportare con facilità nell’atmosfera più scintillante dell’anno.

AFFASCINANTE BLAZER

Basta un blazer a rendere glamour un intero outfit. Quelle in paillettes firmate da Rocco Ragni sono così preziose e scenografiche che non serve nient’altro per catturare ogni sguardo. Dall’allure Anni Ottanta questa giacca presenta dettagli accurati e delle lavorazioni minuziose. La luce che emana incorniciando viso e décolleté è davvero stellare, tanto che si potrebbe perfino evitare il make up.

PER NON PASSARE INOSSERVATI

Gli stivali CHINNY di BA&SH sono piccole meraviglie. Tacco 8, sottile e molto elegante. Pull-on come calzini, da indossare completamente aperti o riprodurre l’effetto increspato piegandoli e dando loro un aspetto da stivaletto. Decisamente originali, non passano inosservati: da abbinare con un vestito o una gonna o, perché no, dei comodi leggings.

SPARKLING CHRISTMAS Una limited edition tra rouge e glitter: è Sparkling Christmas della designer Emanuela Salatino. Orecchini e bracciali realizzati con guarnizione retrò, perline, paillettes lunghe che riprendono il gusto anni ‘20. Utilizzati pure materiali di recupero perché l’artista è da sempre attenta alla tutela dell’ambiente. Accessori per uscire dalla banalità e indossare qualcosa che coniuga arte e fashion.

UN’IMPRONTA FEDELE

Unico e irripetibile: la collezione Impronta Fedele sancisce e suggella un’appartenenza della quale non vogliamo perdere le tracce, in senso letterale ma anche figurato. Atelier VM offre la possibilità di riprodurre le impronte degli amati cani per celebrare un amore speciale, forse il più incondizionato. La linea è disponibile come Anello Chevalier, Charm Impronta e Charm L’Essenziale Impronta.

UN LOOK SFAVILLANTE

Scintillante e sensuale l’abito verde paillettes con scollo e cut out di Annarita N. Ricercato e curato in ogni minimo dettaglio, com’è nello stile del brand creato da Anna Rita Noviello, stilista e business woman italiana. Un vestito di grande qualità, da sfoggiare nelle serate di festa o in altre occasioni importanti. Per non passare inosservata.