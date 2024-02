San Valentino si festeggia anche a tavola: le ricette perfette per un menu da innamorati

Per passare il San Valentino in modo romantico non è obbligatorio uscire a cena o andare al cinema. Si può, infatti, creare anche la giusta atmosfera con un grande menù a casa. Bisogna intanto decidere se concentrarsi su cibi afrodisiaci o se provare a creare piatti più elaborati. Per esempio sull'antipasto bisogna subito scegliere se andare sulla carne o sul pesce. Questa è una scelta davvero importante. L’antipasto è il biglietto da visita di tutta la cena e non sbagliarlo porta subito sulla strada giusta tutto il pasto. Con la carne si potrebbe pensare di fare una tartare, per il pesce, invece, le ostriche o alcuni crudi. Un’alternativa carina, e per la quale si investe molto meno budget, è creare delle piccole pizzette a forma di cuore. Per il primo bisogna scegliere, di nuovo, tra carne e pesce. È consigliato, naturalmente, seguire il filo dell’antipasto e di non cambiare. È molto rischioso, infatti, passare da un antipasto di carne a un primo di pesce o viceversa. Per le alternative di pesce si può pensare a una pasta o un risotto con i frutti di mare. Per la carne, invece, dei ravioli ripieni di carne a forma di cuore o delle lasagne con la pasta frolla a forma di rosa. Sul secondo, poi, da un lato il filetto al pepe rosa o il filetto di maiale alle pere, dall’altro l’astice alla catalana o i gamberoni allo spumante. L’ultima portata del pasto è il dolce. Non bisogna mai sottovalutare la scelta del dolce, perché è l’ultimo piatto della cena e, perciò, quello che lascia più chiaro il ricordo. Per San Valentino le proposte sono due: la red velate cake o il tortino al cioccolato. La prima è una vera e propria torta a strati. Non è semplice da preparare ma sicuramente fa un grandissimo effetto. Il secondo, invece, è un grande classico che conquista e piace un po’ a tutti. Per quanto riguarda la cena, poi, bisogna occuparsi anche del bere. La scelta del vino è molto importante perché accompagna tutta la cena. La regola del vino bianco per il pesce e del vino rosso per la carne è sempre valida. Se si vuole inserire entrambi nel menù, invece, il prosecco può essere il jolly da giocarsi perché si sposa bene con entrambi. Queste ricette, tranquillamente replicabili a casa, dimostrano quanto possa essere facile realizzare la cena perfetta per la dolce metà il giorno di San Valentino.