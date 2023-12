Regali per sportivi, per un Natale… senza freni

PADEL “D’ELITE”

Per gli appassionati di padel, ecco la nuova collezione Play Faster della Puma, con la linea d’abbigliamento e le scarpe NOVA ELITE. T-shirt, Polo, Felpa e shorts sono disponibili in vivaci colorazioni e le esclusive calzature sono state progettate tenendo conto delle esigenze specifiche dei giocatori professionisti. Comprende anche la nuova racchetta NOVA ELITE MOMO firmata da Momo Gonzalez e creata per dare ai giocatori un vantaggio competitivo.

EMOZIONI ESTREME

Esperienze indimenticabili all'insegna del brivido estremo sono il pizzico di sale necessario per vivacizzare le giornate monotone, trasformandole completamente. Nel cofanetto “Emozioni estreme”, auto e moto da corsa che sfrecciano tra l'asfalto, emozionanti voli in mongolfiera e tante altre avventure ricche di adrenalina e velocità, naturalmente in compagnia di veri esperti del brivido.

SPORTSWEAR MINIMALISTA

All’insegna di uno sportswear minimalista la nuova collaborazione tra Puma e Swarowski. Capi essenziali su misura impreziositi da dettagli brillanti e accattivanti, mentre il cat logo di Puma è raffigurato con una serie di cristalli colorati. La collezione è caratterizzata da un track top e dai track pants coordinati, oltre che da una t-shirt oversize e cropped disponibile in tre colorway. Alcuni capi sono rifiniti con dettagli raw realizzati ad arte.

SMARTPHONE “A PEDALI”

WEATHERBIKE è la custodia porta smartphone per bici con aggancio per telaio certificata IPX64, ideale per proteggere gli oggetti dalla pioggia durante gli spostamenti. La finestra trasparente permette di utilizzare il touchscreen dello smartphone (fino a 170x85mm); l’accessorio è dotato di una pratica tasca esterna e di un ampio spazio interno per oggetti di piccole e medie dimensioni, da portare sempre con sé durante scampagnate e attività fisica.

ALLENARSI COL CAFFÈ

Recenti studi hanno dimostrato i vantaggi del consumo di caffeina per gli esercizi di resistenzae ad alta intensità che hanno una durata di oltre 20 minuti. La box degustazione Coffindustry, completamente sostenibile, è un regalo originale per chi ama sia l’allenamento che il caffè, ormai equiparato agli altri integratori da assumere prima e dopo l’attività sportiva.

AERODINAMICA AL TOP

F-17 è il modello di punta da corsa integrale che adotta la più recente tecnologia aerodinamica, con lo scopo di ridurre il più possibile il carico sul collo del pilota e fornire comfort anche ad alta velocità. Garanzia di sicurezza al servizio del motociclista. Facile sia da mettere sia da togliere, questo casco è stato accuratamente testato in condizioni estreme.