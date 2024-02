Regali di San Valentino: alcuni consigli beauty

Altre grandi soluzioni per il regalo di San Valentino possono essere senza dubbio trucchi e creme. In questo caso la gamma di scelta è davvero vasta. Per le appassionate di make-up un rossetto può essere la strada giusta. In questo caso si deve fare molta attenzione alla tipologia di rossetto che già viene usato dalla propria fidanzata. Bisogna decidere, infatti, se orientarsi verso colori più accesi o più tenui. Per quanto riguarda il trucco, poi, oltre al rossetto si può regalare la matita per gli occhi o un fondotinta particolare. Anche in questo caso è importante conoscere mediamente i gusti della propria consorte per non andare in direzione completamente opposta. Bisogna ricordarsi che in questi casi va sempre tenuto a mente il colore della pelle e il colore di trucco che spesso utilizza la persona a cui si vuole fare il regalo. Come detto, però, non esiste solo il make-up ma anche una vasta gamma di creme particolari. Un esempio può essere Ultra Facial Barrier Balm della linea Ultra Facial di Kiehl’s. Si tratta di una lozione utilizzabile ogni giorno e che protegge e idrata la pelle.