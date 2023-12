Regali di Natale tra arte e libri: inediti e prime volte

LA STORIA DA RICORDARE

Con “Cesare Terranova. Giudice onorevole”, Luca Gulisano riporta alla memoria una storia di lotta alla mafia. Un resoconto ricco e attento, che mette in luce il profilo umano del giudice che fronteggiò Luciano Liggio, portò in tribunale il Gotha mafioso degli anni ’60 e ’70 e fece emergere i rapporti dei boss con personaggi come Lima e Ciancimino.

A MODO SUO

Con “Ricette ‘a modo mio’. Un anno di golosità dolci e salate” Simona Galimberti porta al pubblico il suo diario culinario fatto di ricette raccolte fin da ragazzina e che ha sperimentato e assaggiato mille volte per renderle “a modo suo”: buone, veloci, con pochi ingredienti e di sicura riuscita, a conferma che spesso la semplicità è la scelta migliore.

GRANDE INAUGURAZIONE

Dal 13 dicembre a Milano, nel centralissimo Scalo Farini, va in scena per tutte le festività natalizie (fino al 7 gennaio) l’attesissimo “CATS”, la grande produzione di Piparo con Malika Ayane protagonista nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canta l’intramontabile “Memory”, inaugurando così “Il Sistina Chapiteau”, la grande novità progettata per portare, su tutto il territorio nazionale, i grandi spettacoli del tempio della commedia musicale italiana.

IL GRANDE RITORNO

Peter Gabriel, uno dei più celebri e amati musicisti rock inglesi, ha da poco pubblicato il suo decimo album in studio, “I/O. Bright Side Mixes, Dark Side Mixes”: un ritorno trionfale, dopo 21 anni di attesa, con un lavoro straordinario, 12 canzoni in un doppio CD, che sfida i confini della creatività musicale e promette di essere un’opera importante nell’evoluzione della musica contemporanea.

ANIMALI FANTASTICI

In anteprima mondiale a Palazzo Albergati di Bologna “Animali Fantastici”, fino al 5 maggio 2024, è la nuova frontiera dell’intrattenimento, in cui si fondono animali, arte, magia, divertimento e sogno. Il museo si trasforma in un immenso spazio aperto, in cui gli animali trovano il loro habitat ideale, accogliendo tutti. Oltre 90 animali realizzati da 23 grandi artisti contemporanei.

E.L. SQUAD TOUR 2024

Dal 9 gennaio arriva per la prima volta nei più importanti teatri italiani (si parte da Torino), “Lights in The Dark” di E.L SQUAD (Electro Luminecence Squad) lo straordinario show di luci che prende per mano lo spettatore portandolo in un mondo fantastico e onirico dove effetti visivi, musica e danza si incontrano per creare un’esperienza unica nel suo genere. Uno spettacolo magico ed entusiasmante.