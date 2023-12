Regali di Natale per scaldare le feste e la casa

ELEGANZA AVVOLGENTE

Caldo e rassicurante come un abbraccio, il plaid racchiude in sé un gesto di affettuoso benessere. Ed Enuit21, con Linear, Sense e Touch, realizzati in pura lana e disponibili in una palette minimalista e raffinata, riesce ad accontentare tutti i gusti. Morbidissimi e caldi, sono veri e propri accessori di arredo che arricchiscono la zona living di personalità e rendono la casa ancor più accogliente.

ATMOSFERA ICONICA

Una cena a due, un bagno caldo o una serata di chiacchiere sul divano possono essere ancor più speciali se scaldati dalla luce soffusa di una candela profumata. Tante le fragranze create da esperti per Locherber Milano, specializzata in home fragrances di design che declina anche nel formato candela alcune delle sue profumazioni più iconiche. Nel formato da 450 grammi, sono contenute in eleganti vasi di vetro ispirati alle antiche lanterne orientali.

ILLUMINARE CON STILE

Nuove e preziose finiture arricchiscono la gamma di lampade senza fili Zafferano. Nero opaco o craquelé realizzata tramite l’applicazione manuale di una foglia metallica color oro, che imita un disegno di screpolature superficiali e rivela il colore di fondo, creando un gradevole contrasto cromatico e di texture. Ideale per illuminare le feste.

DECORI D’ELEGANZA

Il nero sofisticato, il bianco classico senza tempo, o l’azzurro per un decoro insolito. Questi i tre look a cui ha pensato Villeroy & Boch per la mise en place natalizia 2023. Anche per i nuovi accessori Black Xmas, che portano in casa un Natale insolito ma di gusto, grazie a stelle, portacandele, e diversi oggetti decorativi dalla tonalità scura, ma di sicuro impatto visivo ed elegante.

PER CHI SEGUE LA MODA

Per chi non rinuncia mai a essere al passo con la moda, un regalo al colore dell’anno 2024 da poco scelto dall’azienda statunitense Pantone: il Peach Fuzz. E Caleffi propone a sua volta una selezione di prodotti per la casa in tinta, dalla trapunta alle lenzuola, fino ai cuscini e asciugamani vari, tutti in una tenue tonalità pesca, che trasmette gentilezza.

ORO PER LA TAVOLA

Per regalare e regalarsi un po’ di atmosfera di Natale, la collezione Astrid & Gold Gift di Tognana propone una leggera polvere di stelle scintillante a decorare delicatamente il nuovo ed elegante servizio tavola, perfetto per creare una magica mise en place impreziosita dalla linea tessile Gold Gift, con delicate tonalità dorate. Per far splendere la tavola di luce ed eleganza a ogni occasione.