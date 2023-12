Regali di Natale per bambini: il mondo dei giochi spalanca le porte

C'ERA UNA VOLTA...

Un racconta storie innovativo con proiezione di immagini che accompagnano l'ascolto, coinvolgendo i più piccoli nel magico mondo dei classici Disney. Sette famosissimi classici Disney (tra cui Bambi, Pinocchio e Peter Pan) riassunti in otto diapositive, che i bambini potranno facilmente seguire e comprendere. Per il momento della nanna è presente invece una tessera dedicata, con melodie e ninne nanne.

PER I GAMING ADDICTED

Per chi non rinuncia alle sessioni di gioco quotidiane al pc, ASUS propone Raikiri Pro: il primo controller per pc certificato Xbox. La novità di casa ASUS sarà in grado di stupire tutti grazie al software Armoury Create con cui personalizzare i controlli di base agli stili di gioco. Inoltre, con Armoury Crate è possibile modificare la forza delle vibrazioni e le curve di risposta del joystick.

PELUCHES PER GRANDI ABBRACCI

L'Esperimento 626 è arrivato sulla Terra per reclamare un abbraccio! Questo peluche grande di Stitch, alto 52 cm, presenta particolari ricamati e una soffice finitura. Il peluche grande di Dumbo aggiungerà, invece, un tocco di dolcezza all'ora della nanna. I più piccoli non potranno a resistere ai grandi occhi blu e alle orecchie giganti di questo peluche, caratterizzato da un design morbidissimo

UN'AVVENTURA A OGNI PARTITA

Per coloro che volessero spendere le loro festività all’insegna del divertimento e dell’azione, Xbox propone come regalo Minecraft Legends, il capolavoro di Mojang Studios: uno Strategico pensato per essere fruibile a tutti. Minecraft Legends è sia per giocare da soli che in modalità Multiplayer, è, infatti, possibile creare alleanze e combattere i feroci Piglins e difendere il Sopramondo, oppure intraprendere una spedizione in totale autonomia.

IL GIOCO DELLA GALLINA

Hens, Little Rocket Games è il gioco di carte dove tutti i giocatori vestono i panni di un allevatore di galline, attento a realizzare la più proficua e armoniosa aia. Le regole di posizionamento sono poche e semplici ma riuscire a creare grandi gruppi della stessa razza non sarà a atto facile. Vince l’allevatore con la migliore aia.

PER IL SUO PRIMO NATALE

Benetton pensa ai più piccoli con questa tutina lunga in puro cotone dalla mano calda e dal peso medio. Dotata di uno scollo rotondo e manica lunga, ha una pratica apertura nascosta con bottoni a pressione lungo il lato destro. Stampa ©Disney a tema natalizio sul davanti, fondo gamba con piedini. Perfetta come idea regalo per il suo primo Natale.