Regali di Natale per bambini belli e anche utili

A TUTTA TECNOLOGIA

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet completo, che strizza l’occhio a chi cerca un tablet per disegnare “tutto in uno”. Il display da 10,4 pollici è LCD TFT e la risoluzione supportata è 2000×1200, mentre il display è laminato: non c’è spazio tra la punta della penna e il display LCD sottostante. La S Pen inclusa non è alimentata da batterie, quindi non richiede ricarica.

VIAGGIARE DA PRINCIPESSA

Questa valigia è un vero e proprio trolley a tutti gli effetti, con manico allungabile, dotata di ruote per portare sempre in viaggio tutta la magia del mondo delle principesse Disney. Contiene moltissimi accessori: si va dal passaporto agli occhiali da sole, dal portadocumenti ai biglietti d'aereo, dagli auricolari fino alla mascherina per dormire.

LA CASA TRA LE NUVOLE DI TOPOLINO

Per il Natale dei più piccolo Disney propone anche un set gioco che aiuta lo sviluppo dei bambini in vari modi stimolandone soprattutto la creatività: l'arcobaleno può essere usato sia come altalena che come sonaglio ed essere combinato con i blocchi arcobaleno per formare un arco colorato. Le varie funzioni, come la scala di pioggia, sviluppano le abilità motorie e cognitive. Al restoci pensano i simpatici personaggi Disney che ispirano i primi giochi di ruolo e le storie creative.

SILENZIO, PARLA TRANQUILLITY

Tranquility, Lucky Duck Games è un gioco di carte che richiede una buona intesa tra i vari giocatori seduti al tavolo. Posizionate al meglio le carte numerate per condurre con successo la vostra nave alla fine del viaggio. Durante la partita non è concesso parlare con gli altri membri dell’equipaggio, il silenzio è una regola d’oro sulla Tranquility.

DENTI PIÙ PULITI CON OLAF

Un perfetto regalo di Natale per invogliare i più piccoli a lavarsi i denti almeno tre volte al giorno i compagnia di Elsa, Anna e Olaf. Lo spazzolino Oral-B di Frozen, dotato di setole extra morbide progettate proprio per le bocche giovani, con una rotazione 7.600 volte al minuto, aiuta a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dal dentista. La batteria ricaricabile dura fino a cinque giorni.

LA CONSOLE PER TUTTI

Lo Starter Bundle Xbox Series S permetterà a tutti di entrare nel mondo dei giochi di Xbox: sia che siate appena entrati nel mondo del gaming, sia che siate alla ricerca del regalo perfetto, o che abbiate deciso di passare a una console di nuova generazione. Questo bundle include tutto ciò che serve per giocare, compresa velocità e prestazioni next-gen di Xbox Series S e l'accesso a centinaia di giochi con tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.