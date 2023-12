Quando il design segue le passioni: idee regalo per Natale

IL RIPOSO DELLE FESTE Coincasa, in occasione del periodo festivo più atteso dell’anno, presenta la collezione Christmas lights, con tante idee regalo raffinate e utili per tutta la casa. Per la camera letto, propone toni delicati, ideali per conciliare il sonno, con un fil rouge che corre sui completi in tinto filo di cotone e lino, sui trapuntini e su plaid effetto “sherpa” per un caldo riposo, anche in tartan.

IMPREZIOSIRE il natale Per il centenario della Disney, Swarovski ha realizzato un calendario dell’Avvento per accendere una scintilla di meraviglia infantile e celebrare questa occasione speciale. Dietro le sue 25 porte, tante gioiose sorprese, tra cui 22 decorazioni colorate, due collane e un divertente set di adesivi. Creazioni ispirate a personaggi Disney e simboli natalizi per riempire di luce tutta la casa, un’idea perfetta per i fan di questo incredibile mondo.

IDEE STRAVAGANTI “Poldina Reverso”, design di Federico de Majo, la nuova arrivata nella famiglia, è pronta a far girare la testa sottosopra: il diffusore diventa la base e la base (arrotondata) diventa diffusore. A batteria, portatile e ricaricabile, ha una comoda vaschetta contenitore multiuso, che funge da porta oggetti, da riempiere o decorare a piacimento con fiori, chiavi, cibo... Tanti i colori disponibili.

UTILITÀ E STILE HUG di Borzalino, design Carlo Bimbi, è la linea di vassoi come complementi versatili e utili grazie ai loro molteplici impieghi, un oggetto del quotidiano pratico e intramontabile. Elegante e sobria, la collezione con piano in marmo o pelle e cornice in ottone in diverse finiture e misure, è il pensiero perfetto da mettere sotto l’albero.

PER VERI APPASSIONATI La Via del tè propone nuove idee per il prossimo Natale, adatte per diversi momenti e per tutti i gusti, a partire dal Calendario dell’Avvento 2023. Un regalo prezioso per gli amanti del tè. In ogni finestrella una diversa citazione, un aforisma, una curiosità sul tè e un filtro biodegradabile di tè o tisana realizzato in cotone o in tessuto trasparente.

REGALI CHE DURANO Le Creuset celebra la magia del Natale con la sua collezione che impreziosisce la tavola, cuore dei festeggiamenti e della convivialità. Garanzia di affidabilità e di una mise en place ispirata a una palette tipicamente natalizia grazie all’iconico rosso ciliegia, o il flint, con la sua gradazione antracite, elegante base neutra che si abbina perfettamente a ogni spazio e rende ogni cena memorabile.