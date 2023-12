Profumi da regalare a Natale: la festa dei cinque sensi

CUOIO PROTAGONISTA

Per questo Natale, Tom Ford, in esclusiva per Sephora, propone un cofanetto dove il protagonista è Fucking Fabulous Eau de Parfum. La profumazione è inequivocabile, in una parola: inebriante. Le note di testa sono lavanda e salvia sclarea, le note di cuore al cuoio, mandorla amara, vaniglia e iris, per poi rimanere, magnetica, sulle note di base al cuoio, fava tonka, cashmeran, legni bianchi e ambra.

UN VIAGGIO ALTROVE

Altrove, di Acqua dell’Elba, è un profumo maschile, legnoso. Forza, apparente distacco, storie di uomini dall’essenza selvaggia e generosa, come l’isola di Montecristo. Il sentore di Altrove esplode nelle note di ginepro, cipresso e iris, gelsomino, rosa, sentori di cuoio e tabacco, legni e resine della macchia mediterranea, note di incenso e bacche di corbezzolo. Accompagnati dalla sua essenza si va alla scoperta del mondo e della natura, impavidi.

UN COFANETTO PER LEI

Elegante, raffinato, sfizioso. Nel cofanetto Chloé Nomade, l’eau de parfum è custodita in un flacone da 50 ml con tappo dorato e nastro rosa, mentre nella confezione da 100 ml è racchiuso Chloé Nomade Body Lotion. Un profumo senza tempo, dalle note di testa agrumate e floreali, un cuore di fresia, pesca, gelsomino e rosa e note di fondo al muschio di quercia, patchouli, amberson, muschio bianco e sandalo.

UN CALDO INVERNO

L’ispirazione per la nuova fragranza di Carlotha Ray, Myrrhe & Bois Brûlés, nasce in una stanza calda in una giornata invernale, con il tepore che conforta. Legno e sentori floreali, un accordo “cuir de fleur”, ma anche mela verde, anice stellato e ylang-ylang, e poi mirra, tè alla liquirizia, legno di ginepro. Un profumo che accoglie e riscalda.

CLASSE FRANCESE

La profumeria di nicchia vive intensamente nella maison BDK Parfums. Gris Charnel Extrait è concentrato al 30%, evolve in una nuova creazione mantenendo le note vivaci di cardamomo, tè nero, fico, con accenti fruttati e verdi. E poi, le note del patchouli si fondono con quelle di sandalo e fava tonka. Infine, scia di vaniglia e morbidezza ambrata e fumé.

TABACCO E CIOCCOLATO

Tabac Exquis è una fragranza unisex firmata Caron, un regalo davvero unico, com’è unica la scoperta di chi l’ha creata. Le sfaccettature olfattive della fava di cacao hanno portato a scoprire al loro interno sorprendenti note di tabacco. Nasce così Tabac Exquis, dall’incontro tra tabacco e cioccolato, una doppia scia tra mistero e passione. Un profumo incantevole tra lo speziato, l’ambrato e il vanigliato.