Pizza di Pasqua dolce: la ricetta con ingredienti e dosi

INGREDIENTI E DOSI:

500 g di farina

150 g di zucchero

80 g di burro 20 g di olio extravergine di oliva

25 g di lievito di birra

4 uova

100 ml di latte

Buccia grattugiata di 1 limone

Buccia grattugiata di 1 arancia

Aroma di mandorla

1 bustina di vanillina

1 cucchiaino di cannella

100 g di uvetta ammollata

60 g di canditi misti

Per la glassa: 1 albume 125 g di zucchero a velo

Per prima cosa preparate un preimpasto sciogliendo il lievito in 100 ml di latte tiepido. Unite circa 70 g di farina presa dal totale e mescolate bene. Lasciate lievitare coperto per un’ora. In una ciotola versate il latte con il lievito, le uova, l’olio e tutti gli aromi e mescolate bene, quindi, incorporate la farina rimasta, lo zucchero, il burro a temperatura ambiente e iniziate a impastare con un cucchiaio di legno. A questo punto aggiungete l’uvetta ben strizzata e i canditi. Finite di lavorare l’impasto sulla spianatoia poi trasferitelo nello stampo apposito (circolare di 20 cm di diametro e con i bordi alti) e lasciate lievitare fino al raddoppio. Quando avrà raggiunto i bordi infornatelo a 190°C per 45 minuti. Una volta pronto, lasciatelo raffreddare e, nel frattempo, preparate la glassa mescolando l’albume con lo zucchero a velo; una volta pronta fatela colare sul dolce e decorate con degli zuccherini colorati.