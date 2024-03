In una ciotola capiente rompete le uova e aggiungete il latte, l’olio, la farina e il lievito di birra, quindi, mescolate bene il tutto con una frusta affinché l’impasto risulti liscio e ben amalgamato. Da ultimo aggiungete lo zucchero, il pepe, la noce moscata, il pecorino e il parmigiano grattugiato. Impastate fino a ottenere una palla liscia ed elastica che lascerete lievitare per circa un paio d'ore in un ambiente caldo e umido, fino a quando l’impasto sarà raddoppiato di volume. Trascorse le due ore, trasferite l'impasto su una teglia rivestita di carta forno. Tagliate a cubetti il pecorino fresco e inseriteli nell’impasto in più punti (durante la cottura, i cubetti di formaggio si scioglieranno, creando così i caratteristici buchi della pizza di formaggio marchigiana), quindi, lasciate lievitare per un altro paio d’ore, trascorse le quali la pizza di formaggio sarà pronta per essere infornata a 160° per circa un’ora in forno ventilato (verificate la cottura con il classico stecchino).