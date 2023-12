Pigiami per Natale, dolci coccole per le festività

SENSUALITà A LETTO Una scelta infinita di sottovesti per un look super sexy pure per andare a dormire. Raso, seta, pizzo e tanti dettagli femminili per non rinunciare al lusso firmato Victoria’s Secret. Dal 1977 il marchio americano esalta la sensualità e la bellezza di tutte le donne. Il regalo perfetto per stupire a Natale con classe. Da scegliere nella tonalità rossa per restare in tema o nell’elegante blu royal.

SOGNI PIù RAFFINATI Realizzata con morbidissimo twill spazzolato, questa raffinata camicia da notte è contraddistinta dal motivo scozzese. La sua ariosa silhouette dal taglio morbido è ricamata con un logo "LRL" con corona sul torace per un tocco chic Lauren Ralph Lauren. Il brand propone una linea notte realizzata con materiali pregiati, come il cotone ultra morbido, la seta e il raso per coccole fino a tarda sera.

FANTASTICA ELEGANZA Qualità e fantasia. Ogni vestaglia Intimissimi Uomo è realizzata con materiali selezionati. Trendy e raffinate, sono perfette da indossare la sera o durante le giornate trascorse in casa. Molto pratiche, consentono di godere della tranquillità domestica senza rinunciare allo stile. Un capo straordinario per completare l’outfit casalingo con charme.

CON UN TOCCO MAGICO Non si è mai troppo grandi per la Disney! Yamamay propone una linea di pigiameria natalizia per tutta la famiglia. Tessuto morbido di felpa in cotone garzato, per un piacevole tepore. Il modello da donna, con maglia verde scura, strass sul fiocco di Minnie e pantaloni con stampa multicolor e vivace, è coordinato con quello da bambina, per match mamma-figlia, e da abbinare a coordinati papà-figlio.

I ROMANTICI FIOCCHI Tezenis ha realizzato una collezione di pigiami da donna in cotone, che risponde alle esigenze di tutte. Grazie alle cuciture leggere, ogni modello assicura un’ottima vestibilità e il giusto comfort. Senza dimenticare di esaltare la femminilità, come nel modello bianco e rosso con fiocchi, da abbinare a una pratica vestaglia. Per un look romantico.

TRA COMFORT E STILE Caleffi offre un'eccezionale collezione di pigiami pensati per vivere il comfort domestico con stile. Come il modello Flora, classico e elegante, con la trama del tessuto di raso, ultramorbido e setoso al tatto. La parte superiore del pigiama è arricchita da una chiusura frontale con preziosi bottoni in madreperla, mentre i pantaloni offrono una vestibilità regolabile grazie alla coulisse in vita.