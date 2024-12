Pensieri pieni d’attenzione

UNA TAVOLA chic La tavola delle feste richiede molto attenzione, come quella riposta dall’azienda comasca VallesusaCASA nell’alta qualità dei filati e nelle ampie possibilità di personalizzazione offerte dai suoi prodotti, per rendere unica ogni occasione a tavola. Come i servizi con tre nuovi disegni: Snowflake, in jacquard; Luce, nuovo ricamo monovariante in filato lurex che rende il servizio tavola estremamente luminoso e chic; Etoile stampato con tecnica digitale.

SOSTENIBILI E ORGANIZZATI Per le feste, Whirlpool e Natuzzi, insieme a Fabio Novembre, hanno reinterpretato la sostenibilità grazie all’innovativo “Wash Less”, per lavare meno e ripensare la “sedia dei vestiti” aiutando il pianeta. La nuova poltrona, sintesi di un design ricercato e una filosofia eco-consapevole, è l’idea regalo raffinata, che esprimere attenzione per l’ambiente e il prossimo.

UN INVITO AL RELAX Carl Hansen & Søn hanno progettato un lounge table che si distingue per il suo design fluttuante e armonioso, in perfetta continuità con lo stile degli altri tavoli della Embrace Series, ispirati alla forma degli aquiloni e ai loro fili. Il motivo a margherita sul piano del tavolo è formato da 43 pezzi di teak, meticolosamente intagliati, levigati e montati che si integrano nella forma circolare. Da regalare.

REGALARE COLORE ALLO STUDIO Anche i regali utili possono colorarsi del color Pantone dell’anno, il Mocha Mousse: un marrone denso, una calda e ricca tonalità dai raffinati richiami organici e terrosi. Come la sedia Kinesit Met, design by Lievore Altherr Molina 2014, design leggero e minimale, che si distingue per i meccanismi integrati, nascosti con discrezione sotto il sedile, e un supporto lombare invisibile e regolabile.

STILE AVVOLGENTE Un’elegante fantasia floreale che risponde perfettamente ai concetti di sobrietà, raffinatezza ed edonismo propri della collezione Bellora since 1883, Mirabello Carrara. Il disegno è declinato su morbido percalle 100% cotone e disponibile anche in versione trapunta e completo letto, per una palette cromatica improntata alle tinte salvia o rosa antico.

UN CUORE… COMODO L’iconico divano Mon Coeur trova il suo perfetto completamento nella poltroncina girevole Mon Petit Coeur, con la stessa linea curva e l’ispirazione scultorea. Poltrona girevole dalle forme compatte, dinamiche e avvolgenti, adatta ad arredare con versatilità gli spazi più diversi e vestiti a festa. La struttura è realizzata con materiali resistenti, è un’idea perfetta per chi vuole lasciare il segno…