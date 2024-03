Impastate farina, uovo, vino e sale, fino a ottenere un composto che lascerete riposare in frigo per mezz'ora. Preparate il ripieno lessando le verdure; una volta cotte, strizzatele e fatele soffriggere in una padella con olio, aglio e sale; aggiungete le bietole e la borragine e lasciate insaporire, poi tritatele e lasciatele raffreddare. Aggiungete ricotta, uova, parmigiano, pepe, noce moscata, maggiorana e sale. Per la salsa di noci: scottate i gherigli in acqua bollente, quindi, una volta scolati e freddati, frullateli, assieme alla mollica di pane ammorbidita nel latte, i pinoli, il parmigiano, l'aglio, la maggiorana e l’olio evo, fino a ottenere una crema densa. Stendete la pasta in una sfoglia sottile, ricavate tanti quadrotti e disponetevi al centro un cucchiaino di ripieno, quindi, chiudete i pansoti a triangolo. Cuoceteli in acqua salata per 5 minuti e conditeli con la sala di noci.