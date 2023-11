Mettete in ammollo l'uvetta in acqua e 1 cucchiaino di estratto di rum. In una ciotola versate farina, zucchero, latte, lievito e impastate, aggiungete poi due uova leggermente sbattute, la vaniglia, la scorza di arancia grattugiata, infine il burro ammorbidito, lavorate l'impasto finché non sarà liscio ed elastico. Una volta pronto, strizzate bene l'uvetta e aggiungetela all'impasto insieme con gli altri ingredienti per la farcitura (mandorle, nocciole, arancia candita e fichi secchi tagliati a pezzetti.), amalgamateli bene, formate un panetto e mettetelo a lievitare in un contenitore coperto. Versate l'impasto sul piano, sgonfiarlo con le mani e riformare un panetto, mettetelo in una teglia da 20 cm foderata con carta forno e far lievitare ancora fino al raddoppio. Spennellate la superficie con l'uovo leggermente sbattuto e infornate a 170° per circa 80 minuti (se, verso metà cottura, la superficie si dovesse colorare troppo coprite con stagnola). Lasciar raffreddare prima di servire.